القبض على قاض مكسيكي واتهامه في أمريكا بتلقي رشاوى في قضية مخدرات دولية

أعلن مسئولون أمريكيون اليوم الخميس إلقاء القبض على قاض مكسيكي واتهامه بتلقي رشاوى بقيمة مليوني دولار، مقابل الإفراج عن مواطن كندي يشتبه في تورطه بالاتجار بالمخدرات.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن القاضي لويس بينيتيز ألكانتارا كان يشرف على إجراءات تسليم المجرمين في المكسيك عام 2024، المتعلقة بالمواطن الكندي أندرو كلارك، الذي وُجهت إليه اتهامات في الولايات المتحدة بالمساعدة في إدارة شبكة للاتجار بالمخدرات، تقدر قيمة أنشطتها بمليارات الدولارات، ويُزعم أن لاعب التزلج الأولمبي الكندي السابق رايان ويدينج كان يتزعمها.

وأضاف البيان أن بينيتيز متهم بالإفراج عن كلارك من الاحتجاز بعد تلقيه مبالغ الرشوة.

وتم إلقاء القبض على كلارك بعد أيام من الإفراج عنه، وجرى نقله إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات بالاتجار بالمخدرات والقتل.

وذكر البيان أنه تم القبض على بينيتيز (49 عاما)، يوم الأحد الماضي في كولومبيا، ووجهت إليه تسع تهم، من بينها التواطؤ بعد وقوع الجريمة. ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان لديه محام.

وأشار البيان إلى أن المسئولين الأمريكيين سيطلبون تسليم بينيتيز من كولومبيا إلى الولايات المتحدة.

وقال المدعي العام الأمريكي تود بلانش في البيان: "إن المسئولين الحكوميين الفاسدين، أينما كانوا، والذين يساعدون تجار المخدرات الناشطين هنا في البلاد، سيواجهون العدالة في الولايات المتحدة".



