شردي يطالب بمراجعة قوائم الدعم: غير منطقي أن يحتاج 60 أو 65 مليون مواطن للمساندة

طالب الإعلامي محمد مصطفى شردي، بإعادة مراجعة قوائم المستفيدين من منظومة الدعم، بالتزامن مع استعداد الحكومة لبدء المرحلة التجريبية للانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في محافظة البحيرة.

وقال خلال برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، إن المطلوب هو التأكد من وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين بالفعل، وعدم استمرار استفادة أشخاص لا تنطبق عليهم معايير الاستحقاق.

وأضاف شردي: «إحنا محتاجين نشوف إحنا بنقدم الدعم لمين»، مؤكدًا تأييده استبعاد غير المستحقين من القوائم، حتى توجه الموارد المتاحة إلى المواطنين الأكثر احتياجًا وإلى احتياجات أخرى للدولة.

وتابع: «لا يجب إهدار الدعم في مصر على الإطلاق على أي شخص»، معتبرًا أن مراجعة المنظومة ترتبط بالتأكد من وصول مواردها إلى الفئات المستحقة.

وأشار إلى أن وصول أعداد المستفيدين إلى نحو 60 أو 65 مليون مواطن يستوجب المراجعة، قائلًا: «مش معقول إن إحنا نوصل إن عندنا 60 أو 65 مليون بني آدم محتاجين دعم».

وطالب بإعادة النظر في قواعد الاستحقاق وقوائم المستفيدين بالتوازي مع تطوير شكل المنظومة وآليات تقديم الدعم.

وجاء تعليق شردي عقب تأكيد المستشار محمد عادل أن الانتقال إلى الدعم النقدي لا يستهدف تقليل أعداد المستحقين، وإنما زيادة الحوكمة والشفافية والمرونة في إدارة المنظومة.

ويُذكر أن محافظة البحيرة تستعد لاستضافة أول تطبيق تجريبي لمنظومة الدعم النقدي اعتبارًا من يناير 2027، على أن تراجع الحكومة نتائج التجربة قبل اتخاذ خطوات للتوسع التدريجي في محافظات أخرى، فيما تعمل وزارة التموين على تجهيز الترتيبات والتنسيقات الخاصة بانطلاق المنظومة في الموعد المحدد.