نقابة أطباء مصر تهنئ الدكتور حسام فاهم بانتخابه رئيسا للاتحاد الإفريقي لجمعيات الخصوبة والعقم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقدمت النقابة العامة لأطباء مصر بخالص التهنئة إلى الأستاذ الدكتور حسام فاهم، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بنين – جامعة الأزهر بالقاهرة، بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد الإفريقي لجمعيات الخصوبة والعقم.

وأعربت النقابة عن خالص أمنياتها للدكتور حسام فاهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامه، وأن تسهم رئاسته للاتحاد في تعزيز التعاون الطبي والعلمي بين الجمعيات العلمية الإفريقية.

ويتمتع الأستاذ الدكتور حسام فاهم عبد الرحيم بمسيرة أكاديمية ومهنية حافلة، حيث يعمل أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد في جامعة الأزهر بالقاهرة، وقد حصل على دكتوراه في الطب في أمراض النساء والتوليد من جامعة الأزهر، وهو زميل الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد (FRCOG) في لندن.

كما شغل الأستاذ حسام فاهم عبد الرحيم منصب ممثل زملاء الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد في مصر من عام ٢٠٠٩ الى ٢٠١٤.

ويرأس قسم التعليم والتدريب والاعتماد في الاتحاد الأفريقي لجمعيات الخصوبة والعقم (AFFS) وعضو في مجلس إدارته، كما أنه عضوا في مجلس إدارة الجمعية المصرية للخصوبة والعقم (EFSS).

كما تشمل مناصبه الوطنية رئاسة لجنة تعيين الأساتذة بكليات طب الازهر وعضوية اللجنة الوطنية لامتحانات الترخيص الطبي.

وتلقى البروفيسور عبد الرحيم تدريبه في مصر والمملكة المتحدة وأيرلندا، حيث عمل محاضراً في طب التوليد وأمراض النساء في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا.

وحصل على جائزة الاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد (FIGO) عام 2000، وهو محرر مشارك في المجلة المصرية للخصوبة والعقم، ويعمل كمراجع ومحكم في المجلة البريطانية لأمراض النساء والتوليد (BJOG)، ومجلة جمعية الشرق الأوسط للخصوبة، ومجلة الأزهر الطبية العالمية.

وقد شارك كمتحدث مدعو في أكثر من 400 مؤتمر وطني ودولي، وينصب اهتمامه السريري والبحثي الرئيسي على العقم وتقنيات الإنجاب المساعدة