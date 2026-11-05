نقيب المحامين: مسيرة الإصلاح تواجه مقاومة ومحاولات لعرقلة الجهود المبذولة لتطوير النقابة

ترأس الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد من نقابات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وقنا، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر.

وشهدت الجلسة تكريم عدد من شيوخ المحامين، وحفظة القرآن الكريم، والحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير، تقديرًا لعطائهم المهني والعلمي، واعتزازًا بما قدموه من إسهامات في خدمة مهنة المحاماة.

وأشاد الدكتور عبدالحليم علام بالمكرمين، مثمنًا ما قدموه من عطاء وإسهامات في خدمة مهنة المحاماة، ومؤكدًا أن تكريم شيوخ المحامين يأتي تقديرًا لمسيرتهم المهنية وما بذلوه من جهد في إعلاء شأن المهنة ونقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة.

كما أعرب عن اعتزازه بحفظة القرآن الكريم والحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير، باعتبارهم نماذج مشرفة تعكس قيمة العلم والتميز والالتزام، وتسهم في إثراء الحياة النقابية والمهنية.

واستهل نقيب المحامين الجلسة بالترحيب بالأعضاء الجدد، مهنئًا إياهم بانضمامهم إلى نقابة المحامين وبدء مسيرتهم المهنية، مؤكدًا أن أداء اليمين يمثل محطة مهمة في حياة كل محامٍ، ينتقل بعدها إلى ممارسة مهنة المحاماة بما تحمله من حقوق وواجبات ومسئوليات، وفقًا لأحكام قانون المحاماة.

ووجّه الدكتور عبدالحليم علام المحامين الجدد إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب العملي والالتحاق بمكاتب محاماة لاكتساب الخبرة المهنية والثقافة القانونية، مع حسن اختيار المكتب الذي يتدربون فيه، والحرص على القراءة والاطلاع المستمر، ودراسة أوراق القضايا بعناية لفهم وقائعها وأبعادها القانونية، إلى جانب استكمال الدراسات العليا وتطوير قدراتهم العلمية والمهنية.

وشدد على أهمية التمسك بأخلاقيات المهنة، والتحلي بحسن الخلق والمظهر اللائق، وممارسة المحاماة بشرف وأمانة، والالتزام بالطرق القانونية الصحيحة في أداء الرسالة، مؤكدًا أن علم المحامي وثقافته وسلوكه المهني تمثل أساسًا لاحترامه والحفاظ على مكانة المحاماة.

وتناول نقيب المحامين ملف المعاشات، مستعرضًا ما سبق إعلانه بشأن موافقة الجمعية العمومية على زيادة المعاشات، ليصبح الحد الأدنى 2000 جنيه، والحد الأقصى 4000 جنيه، مع إقرار زيادة دورية بنسبة 5%، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للزيادة اعتبارًا من يناير 2027.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود النقابة لتطوير منظومة المعاشات وتعزيز أوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة للمحامين وأسرهم، مع العمل على إدارة موارد النقابة بما يحقق مصالح أعضاء الجمعية العمومية.

وتطرق الدكتور عبدالحليم علام إلى ما يتعرض له من حملات شرسة وهجوم متواصل، مؤكدًا أن هذه الحملات لن تثنيه عن مواصلة العمل من أجل إصلاح المنظومة النقابية وتحقيق مصالح المحامين، مشيرًا إلى أن مسيرة الإصلاح تواجه مقاومة ومحاولات لعرقلة الجهود المبذولة لتطوير النقابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.

كما استعرض نقيب المحامين جهود تنمية الموارد المالية للنقابة وزيادة ميزانيتها، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتطوير خدماتها، مؤكدًا أن العمل على تعظيم موارد النقابة وترشيد الإنفاق وحسن إدارة أموالها يمثل ركيزة أساسية لدعم ملفات المعاشات والعلاج والرعاية الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة المالية التي تضمن تقديم خدمات أفضل للمحامين.

واستعرض نقيب المحامين الاستعدادات الخاصة ببدء تحصيل الاشتراك السنوي واشتراك العلاج لعام 2027، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الجاري، من خلال مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي والنقابات الفرعية بالمحافظات.

وأوضح أن السداد سيكون باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني «الفيزا كارد» فقط، في إطار تنظيم إجراءات التحصيل وتيسير تقديم الخدمات للسادة المحامين.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار جهود النقابة في تطوير الخدمات المقدمة لأعضائها، والعمل على تحسين منظومة الرعاية الصحية والمعاشات، بما يدعم دور النقابة في رعاية المحامين والارتقاء بمستوى الخدمات النقابية.