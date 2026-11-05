أمريكا: موظفة تطلق النار على زميلين لها بمكتب بريد بولاية أيوا

قالت السلطات في ولاية أيوا الأمريكية، إن موظفة بمكتب بريد دي موين، عاصمة الولاية، أطلقت النار على زميلين لها في المكتب اليوم الخميس، قبل أن تُلقى الشرطة القبض عليها في مكان قريب.

وأُصيب موظف ثالث عندما سقط أثناء محاولته الفرار.

وقالت شرطة دي موين إن الضحايا أصيبوا بإصابات لا يعتقد أنها تهدد حياتهم.

وقال السيرجنت بول باريزيك، متحدثا عن الضحايا: "جميعهم بالمستشفى، ويتم تقديم الرعاية لهم حاليا".

وأضاف إن إطلاق النار وقع في الطابق الثاني من المكتب، في منطقة غير مسموح للجمهور بارتيادها، وأن الشهود أفادوا بسماعهم ما بين عشرة إلى 12 طلقة.

وأوضح باريزيك أن أفراد الشرطة استجابوا خلال ثلاث دقائق وألقوا القبض على المشتبه بها بسرعة، حيث احتُجزت على مسار دراجات قريب دون مقاومة.

وقال إن الشرطة بدأت تتلقى مكالمات بشأن إطلاق النار حوالي الساعة 9:10 صباحا، وإنه تم احتجاز المشتبه بها في الساعة 9:21 صباحًا. ولم تحدد السلطات هوية المشتبه بها على الفور.

وقال متحدث باسم خدمة التفتيش البريدية الأمريكية في رسالة بريد إلكتروني إن الخدمة تحقق في إطلاق النار إلى جانب سلطات إنفاذ القانون المحلية وشرطة الولاية والشرطة والفيدرالية.

وقالت الحاكمة كيم رينولدز إنها على تواصل مع إدارة السلامة العامة بشأن إطلاق النار.

وكتبت على شبكة الإنترنت: "نحن نراقب الوضع، ودعاؤنا مع كل من له صلة بالأمر. ممتنون للاستجابة الفورية من سلطات إنفاذ القانون".