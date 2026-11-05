 محافظ بنك إنجلترا المركزي يرجح زيادة الفائدة في بريطانيا إذا استمرت الحرب في الخليج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ بنك إنجلترا المركزي يرجح زيادة الفائدة في بريطانيا إذا استمرت الحرب في الخليج

لندن (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 11:11 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 11:11 م

قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي إن إقرار زيادة جديدة للفائدة البريطانية سيكون أكثر ترجيحا إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة التي شهدها العالم في الأسابيع الأخيرة.

وحذر بيلي في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، بعد قرار لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي رفع سعر الفائدة إلى 4%، من أن ارتفاع معدل التضخم أصبح «أمرا محتوما في هذه المرحلة»، حتى في حال حدوث تراجع سريع للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال بيلي إن زيادة جديدة لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يمكن أن تكون مبررة إذا لم تنته الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على حاجة بريطانيا إلى الحد من التأثير التضخمي للصراع، وبخاصة في ظل ارتفاع ضغوط التضخم المحلية بالفعل قبل صدمة الطاقة.

ورغم ذلك رفض بيلي الآراء القائلة بأن بنك إنجلترا قد تحرك بعد فوات الأوان، مؤكدا أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط أمر مشجع، لكن لا ينبغي لصناع السياسات إعطاء التطورات قصيرة الأجل أهمية كبيرة في غياب أدلة واضحة على وجود عملية سلام حقيقية.

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