ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد البترولية قبل بيعها في السوق السوداء بأسوان

تمكنت وحدة مرور إدفو، برئاسة الرائد أحمد البابلي، من ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد البترولية، وذلك قبل ترويجها وبيعها بالسوق السوداء.

وجاءت عملية الضبط في إطار الجهود الأمنية والرقابية المبذولة لمواجهة محاولات الاتجار غير المشروع بالمواد البترولية، والتصدي لاستغلال السلع المدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول المواد البترولية إلى مستحقيها.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لملاحقة المخالفين والتصدي لكل صور التلاعب بالمواد البترولية والاتجار بها خارج الأطر القانونية.