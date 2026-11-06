 مصرع شخص وإصابة 12 آخرين إثر تصادم ميكروباص وتريلا على الطريق الصحراوي في الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص وإصابة 12 آخرين إثر تصادم ميكروباص وتريلا على الطريق الصحراوي في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 11:28 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 11:28 م

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل "تريلا"، أعلى كوبري أبو الخير على الطريق الصحراوي، غرب محافظة الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل أعلى كوبري أبو الخير.

بانتقال قوات الشرطة، ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي أن اختلال عجلة القيادة أدى إلى تصادم السيارتين، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

ووفقا لمصدر أمني، جرى نقل المصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي لإسعافهم، والجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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