ميار عثمان: الرئيس السيسي أعرب عن فخره بي خلال تكريمي بنوط الامتياز وأخبرني أنني شرفت مصر

قالت ميار عثمان، الفائزة بالمركز الأول عالميًا في مسابقة تحدي القراءة العربي بالإمارات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن سعادته وفخره بها خلال تكريمه لها بنوط الامتياز، وأخبرها أنها شرفت مصر خير تمثيل وأشاد باهتمامها باللغة العربية واستخدامها لها خلال الحوار، في وقت لم يعد فيه كثيرون يهتمون بها بالقدر الكافي.

وأضافت "عثمان" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON”، اليوم الخميس، أن كتاب "أصابع ترى النور" عن لويس برايل، مبتكر طريقة برايل للقراءة والكتابة للمكفوفين، للكاتبة رؤى دخان، يعد من أقرب الكتب إلى قلبها، لأنه يعبر عن الاجتهاد والمثابرة وعدم الاستسلام، ويجسد كيف يمكن للإرادة أن تحول العجز إلى حلول، مشيرة إلى أن لويس برايل لم يستسلم لظلامه، بل ابتكر لغة أضاءت الطريق لملايين البشر.

وتابعت أن كتاب "الخنساء" للكاتبة رؤى دخان من الكتب التي تحبها أيضًا، معربة عن إعجابها بمؤلفات الكاتبة لأسلوبها السهل والسلس في الكتابة وقدرتها على نقل سير الشخصيات بصورتها الحقيقية، بعيدًا عن الصورة الشائعة عنها، مؤكدة أن إعجابها بها ازداد بعدما اكتشفت أنها شاعرة.

وتحدثت عن ارتباطها ببعض الكتب التي قرأتها والشخصيات التي تناولتها، لأنها شعرت بأنها تحكي عن شخصيتها، حتى أصبحت من الأعمال التي لا تنسى عناوينها وتأثرت بها كثيرًا.