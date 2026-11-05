مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار جماعي في تركيا والقبض على مشتبه به

أعلنت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الخميس، أن الشرطة التركية اعتقلت مشتبها به، بعد مقتل 8 أشخاص بالرصاص في موقعين منفصلين غربي البلاد.

وذكرت الوكالة أن وحدات من قوات الدرك توجهت مساء اليوم إلى منطقة في ولاية أفيون قره حصار، عقب تلقي بلاغات عن وقوع هجوم مسلح.

وعثر الضباط على 3 أشخاص قتلى بالرصاص في كل من الموقعين. وأضاف التقرير أن امرأتين أُصيبتا في الهجوم توفيتا لاحقا في المستشفى، بينما ما زال شخص آخر يتلقى العلاج.

ولم تتضح في البداية دوافع الجريمة أو ملابسات وقوعها. وأفادت وكالة الأناضول بأن السلطات عثرت على سيارة المشتبه به متروكة في المكان، وكان بها بندقية قصيرة المدى وعدد كبير من الطلقات.

وبعد وقت قصير، أعلن مكتب والي ولاية إسكي شهر المجاورة، الواقعة شمالاً، عبر منصة إكس إلقاء القبض على المشتبه به.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في ولاية أفيون قره حصار، عبر منصة إكس، أن اثنتين من الضحايا كانتا تعملان معلمتين في إحدى المدارس الإعدادية، وقدمت تعازيها إلى أسرتيهما.