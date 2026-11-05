حاكم كاليفورنيا يعتزم تخفيف احكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة

قال جافن نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه سيخفف كل احكام الإعدام وعددها 548 حكما بالولاية إلى السجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط.

وجاء قرار نيوسوم في وقت يستعد فيه لمغادرة منصبه بعد ثماني سنوات. وكان قد فرض في عام 2019 وقفا مؤقتا لتنفيذ أحكام الإعدام في الولاية، لكن مئات الأشخاص ظلوا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وقال نيوسوم في رسالة: "أتخذ هذا الإجراء لأنني أؤمن إيمانا راسخا بأن القتل الذي تجيزه الولاية يتعارض مع قيم كاليفورنيا، ويقوض أسس نظامنا القانوني، وينتقص من قدر كل فرد منا."