الأهلي يحتفي بلاعبيه بعد التتويج بكأس الخليج مع منتخب مصر للناشئين

احتفى النادي الأهلي بلاعبي فريقه الذين شاركوا مع منتخب مصر للناشئين في التتويج بلقب كأس الخليج، عقب الفوز على منتخب الإمارات في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونشر النادي الأهلي صور لاعبيه عبر صفحته الرسمية الخاصة بقطاع الناشئين، وكتب: «هنئوا معنا لاعبي الأهلي أبطال كأس الخليج مع منتخب مصر للناشئين».

وضمت قائمة لاعبي الأهلي المتوجين باللقب كلًا من محمد عبيد في حراسة المرمى، إلى جانب آدم يوسف، ومحمد السيد «الديزل»، ويوسف كريم، وعمر عبد الرحيم، ويوسف عبد الله، وعبد العزيز خالد «إيفونا»، وخالد محمود أبو الركب.

وكان منتخب مصر قد تُوج بلقب كأس الخليج للناشئين، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين أمس الأربعاء.

وسبق للفراعنة الصغار التأهل إلى النهائي بعد الفوز على منتخب الصين برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي، ليختتم المنتخب مشواره في البطولة بالتتويج باللقب، بعدما سجل 25 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين فقط، ليصبح صاحب أقوى خط هجوم في البطولة.