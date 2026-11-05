قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري النسائي، تنظيم مراسم تأبين للاعب الراحل خيسوس دي ميجيل، لاعب فريق تينيريفي، خلال مباريات الجولة المقبلة، تخليدًا لذكراه بعد وفاته عن عمر 30 عامًا.

وأعلنت المؤسسات الثلاث إقامة مراسم التأبين تحت شعار «دائمًا في ذاكرتنا»، وتتضمن ارتداء لاعبي الفريقين قمصانًا خاصة تحمل الرقم 9، الذي كان يرتديه اللاعب الراحل، إلى جانب الوقوف دقيقة حداد وتقديم باقة من الزهور تكريمًا لذكراه.

كما تقرر إيقاف جميع المباريات عند أول توقف للعب بعد الدقيقة التاسعة، في إشارة إلى رقم قميص دي ميجيل، مع عرض مقطع فيديو تكريمي على الشاشات داخل الملاعب، يعقبه تصفيق من اللاعبين والجماهير، قبل استئناف المباريات.

وتمتد مراسم التأبين إلى منافسات الدرجات المختلفة والمسابقات الوطنية التي ينظمها الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري النسائي، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وفي سياق متصل، تقرر تأجيل 3 مباريات من دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهي كاستيون أمام إيبار، وغرناطة أمام تينيريفي، وأندورا أمام ريال مايوركا، بالإضافة إلى مباراة كوستا أديخي تينيريفي وديبورتيفو ألافيس في الدوري النسائي، على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقًا.

وكان خيسوس دي ميجيل قد توفي يوم الثلاثاء الماضي، متأثرًا بإصابته خلال مواجهة فريقه تينيريفي أمام أندورا، في واقعة أثارت حالة من الحزن والتعاطف داخل الأوساط الرياضية الإسبانية.