الرئيس الإسرائيلي يعلن الأحد المقبل السياسي المكلف بتشكيل الائتلاف الحكومي

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إنه سيعلن يوم الأحد المقبل اسم الشخص الذي سيتم منحه الفرصة الأولى لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وذلك بعد أن عقد اليوم الخميس اليوم الثاني والأخير من المشاورات مع الأحزاب السياسية للاستماع إلى توصياتها.

ويختار الرئيس الشخصية التي ستحصل على الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة، ومن المرجح أن يكون الاختيار بين رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي، رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت.

وقال هرتسوج في بيان عقب انتهاء المشاورات: "كانت المناقشات صريحة ومباشرة، وتضمنت أيضاً طرح أسئلة معمقة. وقد وجهت أسئلة صعبة في محاولة لمساعدة الأحزاب والجمهور على التحرر من أنماط التفكير المعتادة، والانفتاح على مسارات أخرى".

وأوضح مكتب الرئيس أن القائمة العربية الموحدة، وهي حزب محافظ ذو توجه إسلامي، والقائمة المشتركة، التي تضم ثلاثة أحزاب عربية رئيسية، أوصتا بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وفي المقابل، أعلن حزب الليكود، أكبر الأحزاب اليمينية في إسرائيل، دعمه لرئيس الوزراء نتنياهو، فيما أوصى حزبان آخران بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

أما حزب يهدوت هتوراة (يهودية التوراة المتحدة)، وهو حزب يمثل اليهود المتشددين دينيا، فقد امتنع عن تقديم أي توصية.

يذكر الليكود اليميني تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة بـ27 مقعدًا من أصل 120.

وحصل السياسي المعارض آيزنكوت على 21 مقعدًا مع حزبه المؤسس حديثًا "يشار"

وبما أن ائتلاف نتنياهو الحاكم وكتلة المعارضة لا يمتلكان أي منهما الأغلبية المطلوبة البالغة 61 مقعدًا، فإن الوضع السياسي في إسرائيل سيشهد جمودًا.