اللواء وائل ربيع: وزير الدفاع الأمريكي في موقف المهزوم حال ضرب إيران أو وقف الحرب

قال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن نتائج الانتخابات الأمريكية تضع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أمام أزمة بشأن موقفه من التعامل مع إيران، موضحًا أن تنفيذ عملية ضدها متوقع أن لا تحقق نتائج مما سيضعه في موقف المهزوم، وكذلك عند عدم استكمال المواجهة.

وأضاف "ربيع" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن تقارير الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن تنفيذ عملية عسكرية لن يغير الموقف ولن يدفع إيران إلى التفاوض، وهو ما يضع "هيجسيث" أمام خيارين صعبين، لا يحقق أي منهما نتيجة واضحة لصالحه.

ورأى أن نتائج الانتخابات كانت متوقعة، في ظل تصويت الشعب الأمريكي للديمقراطيين على أساس 3 ملفات رئيسية، لم يلتفت إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدر الكافي، وهي الحرب على إيران وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية للمواطن الأمريكي، والعلاقة مع إسرائيل.

وأشار إلى أن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، تحدث أمس عن تأثير الحرب على إيران والاقتصاد والعلاقة مع إسرائيل في نتائج الانتخابات.

وتابع أن "هيجسيث" يواجه ضغوطًا بسبب مواقفه السابقة من القيادات العليا في الجيش الأمريكي، وإخراج عدد من الجنرالات واللواءات من مناصبهم، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بالتعيينات العسكرية.

ولفت إلى أن نتائج الانتخابات قد تؤثر في قدرة "هيجسيث" على الاستمرار في قراراته، خاصة مع انتقال النفوذ التشريعي إلى الديمقراطيين، بما يمنحهم قدرة أكبر على التأثير في ملف تعيين القيادات العسكرية.

ولم تسر انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي على النحو الذي كان يأمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،

مع فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وانتزاعهم السيطرة على غرفتي الكونجرس خلال الفترة المتبقية من ولاية ترامب الرئاسية.