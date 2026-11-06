أمريكية من أصل هندي تفوز برئاسة بلدية لوس أنجليس

فازت نيثيا رامان، الديمقراطية اليسارية من أصل هندي، برئاسة بلدية لوس أنجلوس متغلبة على السياسية المخضرمة ورئيسة البلدية الحالية كارين باس، وفقاً لتوقعات شبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي" الأمريكيتين الصادرة يوم الخميس.

وأفادتالشبكتان، مستشهدتين باستطلاعات الرأي ونتائج فرز الأصوات، أن رامان، وهي عضوة في مجلس المدينة تبلغ من العمر 45 عاما، هزمت باس، البالغة من العمر 73 عاما، بفارق ضئيل في سباق انتخابي متقارب. وستتولى رامان، المولودة في الهند، منصبها في يناير/كانون الثاني كرئيسة لثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 86ر3 مليون نسمة، بعد نيويورك التي يبلغ عدد سكانها 55ر8 مليون نسمة.

وانتقلت رامان إلى الولايات المتحدة مع عائلتها عندما كانت في السادسة من عمرها. درست التخطيط الحضري وشاركت في مكافحة التشرد ونقص المساكن. وفازت هذه الأم لطفلين، وهي جديدة على الساحة السياسية، بمقعد في مجلس مدينة لوس أنجليس عام 2020. وفي حملتها الانتخابية لرئاسة البلدية، حظيت بدعم سياسيين يساريين مثل بيرني ساندرز و"الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا"، وهي أكبر منظمة اشتراكية في الولايات المتحدة.

وأصبحت باس، وهي ديمقراطية أمريكية من أصل أفريقي، أول امرأة تنتخب عمدة للوس أنجليس في عام 2022، وكانت تسعى لولاية ثانية. وكانت قد شغلت سابقا لسنوات عديدة منصب عضوة في الجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا وفي مجلس النواب في واشنطن.

واتهمت السياسية المخضرمة منافستها رامان بالافتقار إلى الخبرة الكافية لتولي منصب عمدة مدينة يبلغ عدد سكانها الملايين. من جانبها، واجهت باس انتقادات بسبب طريقة تعاملها مع حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت لوس أنجليس في يناير 2025، وبطء إعادة إعمار المناطق المتضررة. وقد تسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص المساكن وأزمة المشردين في إحباط سكان لوس أنجليس وتوتر الأوضاع في المدينة.