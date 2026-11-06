شهدت أول لحظة لدخول الطفلة ميار عثمان، بطلة «تحدي القراءة العربي»، استوديو برنامج «معكم منى الشاذلي»، عناقًا حارًا بينها وبين الإعلامية منى الشاذلي، وسط ترحيب كبير من الحضور.

واستقبلت الشاذلي ميار، خلال حلقة البرنامج عبر شاشة «ON E»، مساء الخميس، بعبارات حماسية قائلة: «يا قلبي، يا قلبي، يا قلبي.. أخيرًا يا ميار حبيبتي»، قبل أن تعانقها وتبدي إعجابها بإطلالتها، قائلة: «إيه الحلاوة دي يا حبيبتي».

وكانت منى الشاذلي مهدت لظهور ميار في الحلقة بالتأكيد أن الطفلة صنعت خلال الأيام الماضية حالة إيجابية واسعة، بعدما تحولت قصتها إلى مساحة من الفرحة والتقدير والإشادة بالاجتهاد والتفوق ودور الأسرة والمدرسة.

وقالت إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لميار تجاوز الاحتفاء بطفلة فازت في مسابقة، وحمل تأكيدًا على قيمة الاجتهاد والعلم والتعلم والرقي والاهتمام باللغة العربية، مضيفة: «المسألة مش مسألة ميار، المسألة هي الفكرة والقيمة».

وأضافت أن حالة الاهتمام بميار أعادت إلى الواجهة نماذج النجاح المرتبطة بالالتزام والتفوق، متابعة: «لازم في الآخر ننتصر للصحيح، لأنه لا يصح إلا الصحيح».

وعقب دخول ميار إلى الاستوديو، خاطبتها الشاذلي قائلة: «كل الناس مبسوطة بيكي، وإحنا كمان مبسوطين بيكي، وعارفين إن الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة».

وردت ميار بأن الأيام الماضية شهدت ضغطًا كبيرًا، لكنها أكدت أنها لم تشعر بالتعب بعد وصولها إلى البرنامج، قائلة: «أنا مش تعبانة خالص عشان جيت لحضرتك».

وكشفت الطفلة أنها كانت تحلم منذ سنوات بالظهور مع منى الشاذلي، مضيفة: «أنا كنت بحلم من زمان قوي إن أنا أجي البرنامج هنا».

ومازحتها الشاذلي قائلة: «من زمان قوي إيه؟ إنتِ 11 سنة!»، لتكشف ميار عن ارتباطها بالبرنامج منذ طفولتها، موضحة أن أسرتها كانت تخصص وقتًا لمشاهدته بعد الغداء.

وقالت ميار: «وإحنا صغيرين كنا مكرسين اليوم اللي حضرتك بتيجي فيه في البرنامج، بعد الغدا على طول نقوم إحنا بنتفرج على البرنامج».

وأضافت أن أفراد أسرتها كانوا يتحدثون عن أحلامهم المستقبلية، بينما كانت هي تقول لهم: «أنا هبقى منى الشاذلي».

وردت عليها الشاذلي: «إنتِ أحسن وأحسن وأحسن»، قبل أن تهنئها على فوزها ولباقتها، وتشيد بأسرتها وما قدمته لها من دعم وتشجيع.