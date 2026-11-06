أحمد صيام: لا توجد مخالفات مالية أو شبهة إهدار للمال العام داخل نقابة المهن التمثيلية

أعلن الفنان أحمد صيام دعمه للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في ظل الأزمة الأخيرة المثارة حول إدارة أموال النقابة، مؤكدًا، استنادًا إلى تجربته السابقة داخل مجلس النقابة، عدم وجود مخالفات مالية أو شبهة إهدار للمال العام.

وقال أحمد صيام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ليس دفاعًا عن أشرف زكي، مع الاحتفاظ بالألقاب، لأن أعماله وتاريخه النقابي والعمل العام كفيل بأن يدافع عنه، ولكن لإحقاق الحق، ولكوني كنت واحدًا من منظومة نقابة المهن التمثيلية لمدة ثماني سنوات، منها خمس سنوات أمينًا لصندوق النقابة، مما أتاح لي أن أرى الأمور، وخاصة المالية منها، من الداخل، فأستطيع أن أجزم وأتحدى أن تكون هناك أي مخالفات مالية داخل النقابة، كما أستطيع أن أجزم أنه لا توجد أي شبهة إهدار للمال العام».

وأوضح صيام أن مجالس النقابة التي عاصرها كانت حريصة على تحصيل حقوق النقابة المالية، مستشهدًا بزيادة متحصلاتها وتضاعف الأموال الموجودة في صندوقها لأكثر من ثمانية أضعاف خلال الفترة من 2011 إلى 2026، رغم الزيادة الكبيرة في المصروفات المتعلقة بالمعاشات والعلاج والإعانات والسلفيات، إلى جانب زيادة أصول النقابة.

وأشار إلى أن النقابة شهدت تطورًا في عدد من الملفات، من بينها زيادة فرص ظهور الوجوه الجديدة على الشاشات، وتقليص عدد العاملين من غير أعضائها، فضلًا عن دورها في إحداث نهضة مسرحية من خلال مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح، معتبرًا أن المهرجان اقترب من مستوى المهرجان القومي للمسرح ومهرجان المسرح التجريبي، وربما تفوق عليهما.

وأضاف أن النقابة أصبحت توفر دارًا لرعاية الفنانين وتكريمهم مع تقدم العمر، وتسعى حاليًا إلى زيادة مساحتها لاستيعاب أعداد أكبر من الفنانين المنتمين إلى النقابات الفنية المختلفة.

وتساءل صيام عن جدوى تجاهل هذه الإنجازات والتركيز على بعض الإجراءات الإدارية، مؤكدًا أن خبرة أشرف زكي الإدارية تجعل من الصعب أن يغفل مثل هذه الإجراءات، وربما تكون هناك تفاصيل لا يعرفها أصحاب الاتهامات، سواء فيما يتعلق

بالحصول على الموافقات المسبقة أو اعتماد القرارات.

كما تساءل عما إذا كان مقدمو الاتهامات قد راجعوا ميزانيات النقابة خلال السنوات الماضية، أو حرصوا على حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة تلك الميزانيات.

واختتم أحمد صيام منشوره بالتشكيك في أن تكون دوافع الأزمة مرتبطة فقط بالحفاظ على المال العام أو الغيرة على النقابة، مطالبًا صاحب الاتهام بمراجعة موقفه وسحب بلاغه والاعتذار إلى أعضاء مجلس النقابة ونقيبها، الذي وصفه بالمتفاني في خدمة النقابة وأعضائها.

وتأتي تصريحات أحمد صيام على خلفية الأزمة المثارة بين الفنانة لقاء سويدان والدكتور أشرف زكي بشأن إدارة أموال النقابة، وما صاحبها من اتهامات اعتبرها النقيب تشكيكًا في ذمته المالية وأمانته، مؤكدًا تمسكه بالاحتكام إلى القانون والقضاء للفصل في الأمر.