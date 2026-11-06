ميار عثمان: حلمي بعد الفوز بتحدي القراءة إنشاء ركن خاص بأطفال رياض الأطفال في مكتبة مدرستي

قالت ميار عثمان، الفائزة بالمركز الأول عالميًا في مسابقة تحدي القراءة العربي، إن حلمها بعد الفوز بالجائزة كان تطوير مكتبة مدرستها وتخصيص ركن صغير لأطفال رياض الأطفال، يتيح لهم المشاركة في أنشطة القراءة والنقاش بما يتناسب مع أعمارهم ومستوياتهم.

وأضافت “عثمان” عبر برنامج “معكم منى الشاذلي” على قناة “ON”، أمس الخميس، أنها كانت ترغب في تخصيص هذا الركن لأطفال رياض الأطفال، بحيث تُطرح عليهم فكرة بسيطة ويناقشونها معًا، لأن معظم الأنشطة المدرسية تركز على المرحلة الابتدائية، بينما أرادت منح أطفال الحضانة فرصة للمشاركة والاستفادة من المكتبة.

ومن جانبه، قال محمد عثمان، والد ميار، إنه صدر قرار بالتنسيق بين محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بتجديد مكتبة المدرسة على نفقة وزارة الثقافة، وتزويدها بالكتب، وإطلاق اسم ميار عثمان عليها.

وفي سياق متصل، تحدثت مي شرابي، والدة ميار ومعلمة اللغة العربية، عن رعايتها لبناتها في ظل سفر زوجها، قائلة إنه يتابعهن باستمرار ويتواصل معهن، وتتولى هي متابعة شئونهن الدراسية والأنشطة المختلفة ودعم مواهبهن سواء في الإلقاء أو غيره، مؤكدة أن هدفها أن ترى أبناءها أفضل منها، وأنها تشعر بمسئولية كبيرة تجاه عدم التقصير في أي شيء يخصهن.