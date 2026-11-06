إيران تعلن إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز إم كيو-1

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو-1"، كانت تحلّق فوق جزيرة قشم في مضيق هرمز.

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري أن منظومة الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيّرة الأمريكية في أجواء جزيرة قشم، قبل أن تتمكن من إسقاطها.

وأضاف البيان أنه أسقط ما مجموعه 56 طائرة مسيّرة من طراز "إم كيو-9" و16 طائرة مسيّرة من طراز "إم كيو-1".

وفي 28 فبراير 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.​​​​​​​