صحة غزة: تسجيل 260 حالة تشوه خلقي لدى مواليد القطاع خلال 9 أشهر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن عدد حالات التشوه الخلقي المسجلة لدى المواليد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تجاوز حصيلة الحالات المسجلة طوال عام 2022.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة شهاب الفلسطينية، تسجيل 260 حالة تشوه خلقي لدى المواليد حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 184 حالة خلال عام 2022.

وأضافت أن عدد الحالات المسجلة بلغ 322 خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 75% مقارنة بعام 2022، لافتة إلى أن هذه الأعداد وحدها لا تحدد معدل التشوهات بين المواليد ولا تثبت أسبابها.

وطالبت بفتح تحقيق علمي دولي مستقل لدراسة أسباب الزيادة ودور سوء تغذية الأمهات والتعرض للملوثات وانقطاع الرعاية أثناء الحمل في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن التشوهات الخلقية التي تستدعي الرصد والرعاية تتمثل في "شق الشفة والحنك (سقف الحلق)، وعدم تمايز الأعضاء التناسلية الخارجية بما يصعب تحديد الجنس عند الولادة، وقِصَر الأطراف العلوية، والفتق السُّرّي"، مؤكدين أنه من الممكن أن تجتمع أكثر من حالة تشوه لدى الطفل الواحد.