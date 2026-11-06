 السجن 200 عام لزعيم طائفة يوم القيامة في كينيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السجن 200 عام لزعيم طائفة يوم القيامة في كينيا

مومباسا (كينيا) (أ ب)
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 3:37 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 3:37 م

أصدرت محكمة كينية اليوم الجمعة، حكما بالسجن 200 عاما على زعيم طائفة يوم القيامة الكينية التي ارتبطت بمقتل 400 شخص، بتهمة قتل 191 شخصا.

وصدر القرار عن المحكمة العليا في مدينة مومباسا الساحلية الكينية بحق القس بول ماكنزي، بعد إدانته بقتل 190 طفلا وشخص بالغ واحد، بعدما أمر أتباعه بتجويع أنفسهم حتى الموت، كي يتمكنوا من لقاء السيد المسيح.

وقالت القاضية ديانا كافيدزا إن ماكنزي، زعيم كنيسة "جود نيوز إنترناشونال"، يتحمل "المسئولية الجنائية الرئيسية" عن نقل أتباعه إلى منطقة نائية، وأمرهم بالصيام حتى الموت.


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