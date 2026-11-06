التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة مكة المكرمة

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة مكة المكرمة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كان المالكي قد صرح في وقت سابق من اليوم إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه نجران".

وأشار المالكي إلى سقوط شظايا جراء الاعتراض وقال إنه جارٍ حصر الأضرار، وفقا لوكال الأنباء السعودية (واس).

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المواجهة بين الحوثيين والسعودية، وتبادل الهجمات والتهديدات، بما في ذلك تحذيرات حوثية متكررة من استخدام الأجواء والمطارات السعودية.