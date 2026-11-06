دبلوماسي ألماني: نتائج الانتخابات الأمريكية تمثل فرصة هائلة للأوروبيين

اعتبر الدبلوماسي الألماني فولفجانج إيشينجر أن نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة تمثل "فرصة هائلة" لأوروبا، وربما تشكل بداية نهاية حركة "ماجا" التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية إن ترامب مارس - تحت شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" - "نوعا خاصا للغاية من الحكم"، بدأت ركائزه تتداعى الآن.

وأضاف إيشينجر: "أجرؤ على التنبؤ بأننا سنتحدث بعد بضع سنوات عن حركة ماجا باعتبارها ظاهرة لعبت دورا خلال عشرينيات هذا القرن، ثم اختفت مجددا".

وأشار إيشينجر إلى أن بوادر الابتعاد عن ترامب بدأت تظهر بالفعل، وليس فقط لدى نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي يبدو أنه بدأ بالفعل التمهيد لنفسه باعتباره خليفة محتملا لترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2028.

ويرى إيشينجر أن على ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى استغلال المرحلة الانتقالية حتى ذلك الحين، وكذلك التغيير في موازين القوى داخل الكونجرس الأمريكي، لتحقيق مصالحها.

وقال الدبلوماسي البالغ من العمر 80 عاما: "اعتبارا من يناير المقبل، عندما يبدأ الكونجرس الجديد أعماله، ستكون أمامنا فرصة هائلة للتواصل مع عدد كبير نسبيا من أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، وعدد أكبر نسبيا من الأعضاء الجدد في مجلس النواب".

وأضاف إيشينجر أنه من الحكمة في ظل هذه الظروف إرسال أكبر عدد ممكن من المبعوثين إلى واشنطن، وفتح قنوات للحوار مع أعضاء الكونجرس وممثلي المجتمع المدني، بالتوازي مع التواصل مع إدارة ترامب.

كما يعتزم إيشينجر دعوة أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الجدد المعنيين بالسياسة الخارجية والأمن والدفاع، لحضور مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير المقبل، إلى جانب دعوتهم لزيارة أماكن أخرى، وقال: "علينا أن نحرص على أن يزور أكبر عدد ممكن من أعضاء الكونجرس الأمريكي أوكرانيا، فهم لا يعرفون حقيقة الحرب".