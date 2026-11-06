مقتل بحار في هجوم صاروخي على ناقلة نفط في الخليج

قالت شركة ​مشغلة لناقلة منتجات نفطية الجمعة، إن ​بحارا ‌قتل في انفجار يعتقد أنه ناجم ‌عن هجوم صاروخي استهدف الناقلة في الخليج أمس.

وأضافت شركة ​فيلوس تانكرز ‌اليونانية في بيان أن الناقلة إم.تي فيلوس ‌كانت تبحر بدون ​حمولة متجهة نحو البحرين عندما تعرضت للهجوم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابعت: "تعلن ​الشركة بحزن ​بالغ وفاة ​أحد بحارتها، الذي عثر عليه ​مصابا بجروح مميتة على متن السفينة بعد الإبلاغ في البداية عن فقدانه في أعقاب ​الانفجار".

وذكرت هيئة ​عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة أن ​قبطان ‌ناقلة كانت تعبر مضيق ‌هرمز أبلغ عن وقوع انفجار عند خط الماء ​على الجانب ‌الأيسر للسفينة، على بعد 16 ‌ميلا بحريا شرقي ​خصب في سلطنة عمان.

وأوضحت أن الناقلة ​لا تزال ​تواصل رحلتها، ​مضيفة أن جميع ​أفراد الطاقم بخير ولم يفقد أحد منهم.

إلي ذلك، مثل رجل يوناني أمام محكمة في ​لندن الجمعة ليدفع ببراءته من تهمة مراقبة صحفي يعمل لدى ​قناة (إيران ‌إنترناشونال) التلفزيونية، التي تتخذ من لندن مقرا، لصالح جهاز مخابرات ‌أجنبي.

ووجهت التهمة في مايو أيار إلى يوانيس أيدينيدس (46 عاما)، المولود في جورجيا وكان يقيم ​في ميونيخ بألمانيا وقت ‌اعتقاله، بموجب قانون الأمن القومي البريطاني. وتم حبسه احتياطيا على ذمة المحاكمة ‌المقررة في مايو أيار من ​العام المقبل. وكانت الشرطة قد ذكرت سابقا أنه من المعتقد أن أيدينيدس ​عمل لصالح مخابرات إيران.