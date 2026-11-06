مقتل بحار في هجوم صاروخي على ناقلة نفط في الخليج

قالت شركة مشغلة لناقلة منتجات نفطية الجمعة، إن بحارا قتل في انفجار يعتقد أنه ناجم عن هجوم صاروخي استهدف الناقلة في الخليج أمس.
وأضافت شركة فيلوس تانكرز اليونانية في بيان أن الناقلة إم.تي فيلوس كانت تبحر بدون حمولة متجهة نحو البحرين عندما تعرضت للهجوم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابعت: "تعلن الشركة بحزن بالغ وفاة أحد بحارتها، الذي عثر عليه مصابا بجروح مميتة على متن السفينة بعد الإبلاغ في البداية عن فقدانه في أعقاب الانفجار".
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة أن قبطان ناقلة كانت تعبر مضيق هرمز أبلغ عن وقوع انفجار عند خط الماء على الجانب الأيسر للسفينة، على بعد 16 ميلا بحريا شرقي خصب في سلطنة عمان.
وأوضحت أن الناقلة لا تزال تواصل رحلتها، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يفقد أحد منهم.
إلي ذلك، مثل رجل يوناني أمام محكمة في لندن الجمعة ليدفع ببراءته من تهمة مراقبة صحفي يعمل لدى قناة (إيران إنترناشونال) التلفزيونية، التي تتخذ من لندن مقرا، لصالح جهاز مخابرات أجنبي.
ووجهت التهمة في مايو أيار إلى يوانيس أيدينيدس (46 عاما)، المولود في جورجيا وكان يقيم في ميونيخ بألمانيا وقت اعتقاله، بموجب قانون الأمن القومي البريطاني. وتم حبسه احتياطيا على ذمة المحاكمة المقررة في مايو أيار من العام المقبل. وكانت الشرطة قد ذكرت سابقا أنه من المعتقد أن أيدينيدس عمل لصالح مخابرات إيران.