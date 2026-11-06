تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الشتوي بسبب انعدام الوقود في السودان

شكا مزارعون في منطقة الباوقة بولاية نهر النيل السودانية من انعدام الوقود، محذرين من فشل الموسم الزراعي الشتوي لهذا العام بعد استفحال الأزمة بشكل لافت.

ونقل موقع "صحيح السودان"، اليوم الجمعة، عن المزارعين قولهم، إن "سلطات الأمن في المنطقة قررت توزيع الجازولين بمقدار جالونين لكل مزارع في المنطقة، بينما يتم توزيع 22 جالوناً لكل جرار لحراثة الأراضي".

وانتقد مواطن حديث رئيس الوزراء الموالي للجيش كامل إدريس المتعلق بعدم وجود "أزمة وقود"، مشيرا إلى مقطع فيديو يظهر جرارات زراعية تصطف أمام المحطة في انتظار حصتها من الوقود مع حلول الموسم الزراعي الشتوي.

وتوقع مزارعون فشل الموسم الزراعي هذا العام بسبب أزمة الوقود، رغم إعلان السلطات وصول بواخر لميناء بورتسودان منذ أيام وقرب انفراج الأزمة، لكن الواقع تصوره مقاطع الفيديو من أمام محطات الوقود.

ويعيش السودان واقعا سياسيا وعسكريا معقدا بوجود سلطتين تديران البلاد، حكومة كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة السلام الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي والتي تعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص، على الأقل، وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص مساعدات إنسانية.