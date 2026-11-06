إلهام شاهين ضيفة شرف وسفيرة للفن العربي في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، مشاركتها في الدورة السادسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، بصفتها ضيفة شرف وسفيرة للفن العربي، معربة عن سعادتها بهذه المشاركة.

وكشفت شاهين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل الدورة الجديدة، التي تحمل اسم النجم العالمي عمر الشريف، وتشهد تكريم اسم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، فيما تتولى الفنانة ليلى علوي رئاسة الدورة، ويشغل المخرج هاني لاشين منصب الرئيس الشرفي.

وتمنح الدورة جائزة إنجاز العمر للمخرج عمر عبدالعزيز، كما تكرم الفنانين صابرين وباسم سمرة ومحمود عبد المغني.

وهنأت إلهام شاهين المكرمين ورئيس المهرجان صفوت يوسف وفريق العمل، متمنية أن تحقق الدورة نجاحا وتميزا، مشيرة إلى مشاركة 169 دولة في 7 مسابقات رسمية.

ويعد المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون منصة ثقافية وفنية تهدف إلى دعم التواصل السينمائي بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز حضور السينما والفنون العربية على الساحة الدولية، من خلال عروض الأفلام والفعاليات الفنية وتكريم الشخصيات التي أسهمت في إثراء الحركة السينمائية.