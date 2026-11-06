القضاء الأمريكي يمنع إدارة ترامب من بدء البناء في قوس النصر مؤقتا

منعت قاضية اتحادية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البدء في أعمال إنشاء "قوس النصر"، وذلك لمدة 14 يوما.

ويمثل أمر المنع المؤقت الذي أصدرته القاضية الاتحادية تانيا تشوتكان، والذي يوقف الأعمال، انتكاسة كبيرة لأحد أبرز مشاريع ترامب في إطار رؤيته لإعادة تشكيل واشنطن.

وجاء هذا القرار في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق من يوم الخميس، بما في ذلك الموافقة النهائية على القوس من قبل لجنة تخطيط العاصمة الوطنية بتصويت 8 مقابل 4، بعد جلسة استماع استمرت تسع ساعات عارض خلالها عشرات الشهود بناء القوس.

وقالت الإدارة إن العمل يمكن أن يبدأ قريبا فور الحصول على الموافقة وإصدار وزارة الداخلية قرارا نهائيا يسمح بالبناء وتم نشر الإشعار المناسب من قبل جهازخدمة المتنزهات الوطنية.

وفي موافقتها على الوقف المؤقت، قالت القاضية تشوتكان إن ولاية فرجينيا ومقاطعة كولومبيا أظهرتا أن البدء الفوري في البناء سيسبب ضرارا حقيقيا على المدعين.