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أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في تبادل لإطلاق النار في إحدى ضواحي مدينة دينفر مساء أمس الخميس، مع رجل قتل برصاص الشرطة.

وقال الناطق باسم الشرطة جون روميرو في مؤتمر صحفي إن رجال شرطة ليكوود تحركوا عقب تلقي مكالمة عن شخص مريب يحاول الصعود على متن حافلة ركاب عامة.

وأضاف أن الشخص ربما كان متورطا في تصادم مروري وفر منه في وقت سابق.

ولدى وصول الشرطة لموقع الحافلة الساعة 0630 مساء فتح الرجل النار على أفرادها. ولم يتضح ما إذا كان إطلاق النار جاء من داخل الحافلة، أو بالقرب منها.

ويتلقى رجال الشرطة الثلاثة العلاج بالمستشفى ولم يتم الإفصاح عن حالتهم.

وتابع روميرو أن شخصا آخر أصيب أيضا رغم أنه لم يتضح على الفور سبب إصابته.

وتحقق شرطة ليكوود في إطلاق النار. ولم يتم الكشف عن أسماء الشرطيين والمشتبه فيه.