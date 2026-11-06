يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمره العام، اليوم، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمالية، وإجراء الانتخابات على منصب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا المكملين.

ويتضمن المؤتمر عرض التقارير السياسية عن أداء نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عرض التقارير المالية ومناقشة الميزانيات واللائحة والتصويت عليها، ثم إجراء الانتخابات وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وتُجرى أعمال المؤتمر والانتخابات تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة لرئيس الحزب المنتهية ولايته فريد زهران، إلى جانب كلمات لنوابه السابقين، واستعراض أبرز محطات فترة توليه رئاسة الحزب، يليها عقد جلسة مطولة مغلقة لمناقشة وعرض عدد من التقارير، يعقبها التصويت على الموازنة، ثم إجراء انتخابات الأعضاء الستين المكملين للهيئة العليا، على أن يبدأ التصويت في موعد أقصاه الخامسة مساءً.

ومن المنتظر أن يتولى أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا والعضو المؤسس، رئاسة الحزب بالتزكية، بعد ترشحه منفردًا على المنصب دون وجود منافسين، وذلك عقب تعثر جهود التوافق بين القيادات بشأن الدفع بمرشحين اثنين على الأكثر، أو الاتفاق على مرشح واحد يحظى بإجماع مختلف الأطراف، وما تلاه من إعلان الأمين العام للحزب، النائب باسم كامل، ونائب رئيس الحزب، النائب خالد راشد، مقاطعتهما الانتخابات على منصب رئيس الحزب، على خلفية ما وصفاه بوجود ضغوط على أعضاء المؤتمر العام لانتخاب فوزي بتحالف الثلاثي الذي يضم النائبة مها عبد الناصر على منصب الأمين العام، ومحمود سامي الإمام نائبا لرئيس الحزب.