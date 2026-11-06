ترامب: سنتخذ قرارا قريبا بشأن ما إذا كنا سنستأنف الحرب ضد إيران أم لا

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس بالتوقيت المحلي، أنه سيتخذ قريبا قرارا بشأن ما إذا كان سيستأنف الحرب ضد إيران أم لا.

ويتمثل الهدف المعلن للصراع، الذي تم شنه بشكل مشترك مع إسرائيل في فبراير، في منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هل نريد المضي قدما مع هجمات لضمان القضاء على البرنامج النووي الإيراني وأن ذلك لن يحدث مرة أخرى؟ لن أدمر بالأحرى، باقي البلاد إن أمكن ذلك، لكن ربما سأضطر إلى ذلك. ستعرفون قريبا بما يكفي".

وتابع ترامب بعد اجتماع مع مستشاريه للأمن القومي أن الولايات المتحدة حققت "كل شيء في وسعها للسيطرة -فيما يتعلق بإيران- الآن سنتخذ قرارا".

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسئول أمريكي قوله إن القيادة المركزية الأمريكية (سنتيكوم) تعزز الاستعدادات لاستئناف محتمل لعمليات عسكرية رئيسية في إيران. غير أنها لم تتلق بعد أوامر جديدة من واشنطن.