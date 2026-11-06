مصر تدين محاولة استهداف المدينة المنورة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، بأشد العبارات محاولة استهداف المدينة المنورة بالسعودية بصاروخ باليستي.

وأعربت مصر عن استنكارها البالغ لمثل تلك الاعتداءات التي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد وأحكام القانون الدولي، وتقوض من أمن واستقرار المنطقة، ومن جهود التهدئة ومساعي إرساء السلام.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، باعتبار أمن المملكة مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وأحد قوائم الاستقرار في المنطقة ككل.

و أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، الخميس، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه منطقة المدينة المنورة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، نجاح عملية الاعتراض والتدمير، فيما لم يتضمن البيان تفاصيل إضافية عن الموقع المستهدف داخل المنطقة أو وقوع أضرار.