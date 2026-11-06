التحالف: تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه نجران السعودية

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اللواء الركن تركي المالكي إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه نجران".

وأشار المالكي إلى سقوط شظايا جراء الاعتراض وقال إنه جار حصر الأضرار، وفقا لوكال الأنباء السعودية (واس).

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المواجهة بين الحوثيين والسعودية، وتبادل الهجمات والتهديدات بين الجانبين، بما في ذلك تحذيرات حوثية متكررة من استخدام الأجواء والمطارات السعودية.