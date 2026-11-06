أحيت المطربة جنات حفلا غنائيا بأحد نوادي مدينة دمنهور، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل غير مسبوق، حول الليلة إلى حدث فني استثنائي تصدر حديث الجمهور ومواقع التواصل.

ومنذ اللحظة الأولى لصعودها على المسرح، أشعلت جنات الأجواء بباقة من أجمل أغانيها الرومانسية التي تألقت بها طوال مشوارها الفني ورددها معها الجمهور، وقدمت توليفة فنية جمعت بين القديم والحديث، من بينها: "اللي بيني وبينك"، و"بحبك"، و"حبيبي على نياته"، و"حبي الأولاني"، و"حب جامد"، و"اسمع كلامي"، و"يا عيني عبيط"، و"خيط ضعيف"، و"اللي فاتوا"، إلى جانب أحدث إصداراتها الدرامية "امشي سيبني"، التي تصدرت "تريند يوتيوب" عقب طرحها من ألبومها الأخير "ألوم على مين"، الذي ضم تسع أغنيات متنوعة.

وحفلت الليلة بلحظات إنسانية خاصة، حيث حرصت جنات على التقاط العديد من الصور التذكارية مع جمهور دمنهور، وعلقت على حفاوة الاستقبال قائلة: "سعيدة جدا برؤية هذا الحشد الرائع من الناس في دمنهور، شكرا لكم جميعا على هذا الحب والدعم، لقد قضيت وقتا لا يُنسى".

وكان للاحتفال بأحدث أغانيها "النصيب" نصيب الأسد من أجواء الحفل؛ فالأغنية التي طرحتها جنات مؤخرا في دويتو غنائي مع المطرب حودة بندق كأغنية دعائية لفيلم "نصيب"، بطولة ياسمين صبري، حققت نجاحا مدويا منذ ساعاتها الأولى، وتصدرت "التريند" في مصر والسعودية والإمارات وليبيا والأردن، ووصلت إلى المركز السادس والعشرين عالميا على موقع "يوتيوب".

أغنية "النصيب" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان حودة بندق، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، وتتناول مشاعر الحب واللقاء الذي يأتي دون موعد، وكيف يمكن لشخص أن يغير حياة الآخر ويمنحه إحساسا ببداية جديدة، في إشارة إلى فكرة النصيب التي تدور حولها الأغنية.