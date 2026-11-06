متى يتم الإعلان عن تكليف رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، أنه سيكشف يوم الأحد اسم النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما حصل رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت على توصيات نيابية تفوق تلك التي نالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بفضل دعم القائمتين العربيتين.

وقال هرتسوج في رسالة مصورة عقب يومين من المشاورات مع قادة الأحزاب: "أعتزم أن أكلف الأحد المقبل أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأوضح أن 67 نائبا أوصوا بتكليف آيزنكوت، مقابل 46 أيدوا تكليف نتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن التوصية بأي مرشح.

ورغم تقدم آيزنكوت في عدد التوصيات، لم يتمكن أي من المعسكرين من حصد الأغلبية المطلقة البالغة 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست. وحصل معسكر آيزنكوت على 48 مقعدا، قبل أن ينال دعم القائمتين العربيتين، المشتركة والموحدة، اللتين فازتا معا بـ19 مقعدا في نتيجة وُصفت بالتاريخية.

وأعلنت القائمة المشتركة، التي حصدت 11 مقعدا، قبل لقائها هرتسوج أنها ستوصي بتكليف آيزنكوت، مشددة على أهمية توسيع الفارق بينه وبين نتنياهو لتعزيز فرص تغيير الحكومة، والحد من إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية تُبقي نتنياهو في السلطة.

وفي تطور لافت، امتنع حزب "يهودوت هتوراة" الذي يمثل اليهود المتشددين من أصول أشكنازية، عن التوصية بتكليف نتانياهو، رغم دعمه في خمس انتخابات سابقة.

وأفاد مكتب الرئيس الإسرائيلي بأن الحزب، الذي حصل على سبعة مقاعد، أبلغه قراره عدم التوصية بأي عضو في الكنيست لتشكيل الحكومة.

ويركز الحزب، إلى جانب حزب "شاس" الذي يمثل اليهود المتشددين من أصول سفاردية، على قضية إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأبقى نتنياهو على هذا الإعفاء، لكنه لم ينجح في إقراره بقانون، وسط استياء شرائح واسعة من الإسرائيليين، ولا سيما جنود الاحتياط الذين اضطروا إلى أداء جولات متكررة من الخدمة العسكرية بسبب الحروب في غزة ولبنان وإيران.

وأكد النائب عن حزب "يهودية التوراة" إسحق بيندروس أن "الأولوية المباشرة" للحزب في أي حكومة مقبلة ستكون تسوية وضع طلاب التوراة.

في المقابل، يدعو آيزنكوت، الذي يسعى إلى توحيد قوى الوسط ويمين الوسط، إلى إنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية.

ووجه بعض حلفائه انتقادات حادة لليهود المتشددين، الذين يمثلون نحو 14% من السكان وتفوق معدلات الإنجاب لديهم نظيرتها لدى الإسرائيليين العلمانيين، متهمين إياهم بتغليب مصالحهم الخاصة وتشكيل عبء على الدولة.

ويرى مراقبون أن امتناع "يهودية التوراة" عن دعم نتنياهو قد يكون وسيلة للضغط عليه ومعاقبته، والتأكيد أن أصوات الحزب ليست مضمونة، من دون إغلاق الباب أمام المشاركة في حكومة قد يتمكن من تشكيلها لاحقا.