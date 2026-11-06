جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف في القنطرة اللبنانية ويمشط بلدة الخيام

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عملية نسف في بلدة القنطرة في جنوب لبنان، كما نفذت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة القنطرة، وفي بلدة الخيام في جنوب لبنان.

بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية،نفذت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، عملية نسف في بلدة القنطرة في جنوب لبنان، كما نفذت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، بالتزامن مع تحرك لآليات إسرائيلية في المنطقة، وعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل شنت حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.