ناصر منسي يقود هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام مصر للتأمين

تتجه أنظار الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، نحو الدفع بناصر منسي في قيادة الخط الأمامي للفريق خلال مواجهة مصر للتأمين، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن يعتمد معتمد جمال على مجموعة من العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك، من أجل تحقيق الفوز وتجاوز عقبة مصر للتأمين، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر للتأمين:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد شريف، ناصر منسي، محمد حمد.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بهدف استعادة نغمة الانتصارات، بعد خسارته أمام وادي دجلة بهدف دون مقابل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة، يوم الاثنين الماضي.

على الجانب الآخر، يتطلع مصر للتأمين إلى مواصلة مغامرته في كأس مصر، بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى دور الـ32 على حساب فاركو بركلات الترجيح، في الدور التمهيدي الرابع، ويطمح إلى تحقيق مفاجأة بإقصاء الزمالك ومواصلة مشواره في البطولة.

وينتظر الفائز من مواجهة الفريقين مواجهة المتأهل من لقاء الشرقية إنبي وبروكسي، في دور الـ16 من المسابقة.

وحرص معتمد جمال على مطالبة لاعبيه بالتركيز أمام المرمى وتجنب إهدار الفرص، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية وتنفيذ خطة اللعب، والاعتماد على سرعة تداول الكرة والتحركات دونها لخلخلة دفاع المنافس وخلق المساحات.

كما أكد المدير الفني أهمية الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم، من خلال التمركز الجيد في الخط الخلفي وسرعة التحول الهجومي، لفرض السيطرة على اللقاء وتجنب استقبال أهداف قد تعقد مهمة الفريق.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومصر للتأمين

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم عمر عابدين العطار، ويعاونه عماد العقاد وحامد الشحات، بينما يتولى إسلام أبو شنب مهمة الحكم الرابع.

ومن المقرر عدم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال المباراة، في ظل عدم تطبيق التقنية في جميع مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.