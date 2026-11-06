أمريكا: اعتقال موظفة بريد أطلقت النار على زميلتيها في أيوا

قالت السلطات الأمريكية إن موظفة بمكتب بريد دي موين ، عاصمة ولاية أيوا، أطلقت النار على زميلتين لها في المكتب يوم الخميس، قبل أن تُلقى الشرطة القبض عليها في مكان قريب، وتواجه تهمة الشروع في القتل.

وقالت الشرطة إن جينيفر كريستين بليدجر، 39 عاما، من ويست دي موين، وقفت فوق إحدى النساء التي أطلقت عليها النار وأطلقت النار عليها مرة أخرى، وواصلت إطلاق النار أثناء هروبها من المبنى.

وأُصيب موظف ثالث عندما سقط أثناء محاولته الفرار.وقالت شرطة دي موين إن الضحايا أصيبوا بإصابات لا يعتقد أنها تهدد حياتهم.

وقال السيرجنت بول باريزيك، متحدثاً عن الضحايا —ومن بينهم امرأتان تبلغان من العمر 45 و53 عاماً ورجل في الـ 55 من عمره—: "جميعهم في المستشفى ويتلقون الرعاية اللازمة حالياً، وحالتهم الصحية مستقرة".

وتواجه بليدجر تهمتين بالشروع في القتل، وتهمتين بالإيذاء المتعمد الذي تسبب في إصابات خطيرة، بالإضافة إلى تهمة الترهيب. ولم تنجح محاولات وكالة أسوشيتد برس (أ ب) للاتصال بأقارب محتملين، ولم تتوفر على الفور معلومات عن محامٍ يمكنه التحدث نيابة عنها.

وأضاف باريزيك أن إطلاق النار وقع في الطابق الثاني من المكتب، في منطقة غير مسموح للجمهور بارتيادها، وأن الشهود أفادوا بسماعهم ما بين عشرة إلى 12 طلقة.

وأوضح باريزيك أن أفراد الشرطة استجابوا خلال ثلاث دقائق وألقوا القبض بسرعة على بليدجر، حيث احتُجزت على مسار دراجات قريب دون مقاومة. وتم العثور على مسدس عيار 9 ملم في المكان الذي تم احتجازها فيه.

وقال إن الشرطة بدأت تتلقى مكالمات بشأن إطلاق النار حوالي الساعة 9:10 صباحا، وإنه تم احتجاز المشتبه بها في الساعة 9:21 صباحًا.

وقال متحدث باسم خدمة التفتيش البريدية الأمريكية في رسالة بريد إلكتروني إن الخدمة تحقق في إطلاق النار إلى جانب سلطات إنفاذ القانون المحلية وشرطة الولاية والشرطة الاتحادية.

وقالت الحاكمة كيم رينولدز إنها على تواصل مع إدارة السلامة العامة بشأن إطلاق النار.

وكتبت على شبكة الإنترنت: "نحن نراقب الوضع، ودعاؤنا مع كل من له صلة بالأمر. ممتنون للاستجابة الفورية من سلطات إنفاذ القانون".