ترامب يبحث مع فريق الأمن القومي خيارات التعامل مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتخذ قريباً قراراً بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران، بعد اجتماعه مع مستشاريه للأمن القومي، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بحسب موقع "أكسيوس".

وذكر الموقع أن الانتخابات كانت بمثابة نقطة تحول محتملة في حسابات ترمب بشأن شن موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران، في محاولة لإنهاء الحرب.



وأضاف أن ترامب يدرس حالياً 3 خيارات، تشمل استئناف الضربات العسكرية، أو مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أو التوصل إلى اتفاق يتضمن تقديم تنازلات كبيرة لطهران.

ونقل "أكسيوس" عن مسئولين أمريكيين اثنين أن ترامب عقد، الخميس، اجتماعاً مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة الملف الإيراني، هو الأول من نوعه منذ الانتخابات، وذلك في إطار إحاطته الاستخباراتية الأسبوعية.



من جهته، أبلغ مسئول إيراني كبير وكالة رويترز للأنباء بأن طهران ​أرسلت مقترحا نوويا إلى الولايات المتحدة عبر قطر، مشيرا إلى أن مناقشة هذا المقترح لن تتم إلا بعد أن تلبي واشنطن ​سبعة ‌مطالب إيرانية.

وأضاف المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن تعكف حاليا على مراجعة المقترح النووي ‌الذي قدمته طهران.