أونواتشو: محمد صلاح ساهم في تطوير طرابزون سبور

أشاد النيجيري بول أونواتشو، مهاجم طرابزون سبور، بزميله المصري محمد صلاح، مثمنًا الدور الذي يلعبه في تطوير أداء الفريق، ومؤكدًا امتنانه للتواجد إلى جواره والاستفادة من خبراته وإمكاناته الفنية.

وجاءت تصريحات أونواتشو عقب خسارة طرابزون سبور أمام فرايبورج الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال اللاعب النيجيري للصحفيين: «الجميع يرغب في العمل مع نجم بحجم محمد صلاح، فهو يضيف إلينا الكثير بفضل خبرته وجودته، ويساهم بشكل إيجابي في تطور فريقنا، ويترك تأثيرًا جيدًا علينا. أنا ممتن له، وانظروا إلى ما وصلنا إليه كفريق معه».

وشهدت المباراة تسجيل لوكاس كوبلر هدف الفوز الوحيد لفرايبورج في الدقيقة 14، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة على حساب الفريق التركي.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد طرابزون سبور عند 6 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثامن مؤقتًا في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما رفع فرايبورج رصيده إلى 6 نقاط وتقدم إلى المركز الحادي عشر.

وتلقى الفريق التركي خسارته الأولى في النسخة الحالية من دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما استهل مشواره بانتصارين على كوبس الفنلندي وهارتس الأسكتلندي خلال أول جولتين.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام فرايبورج، ونجح في تهديد مرمى الفريق الألماني خلال اللقاء، لكنه لم يتمكن من هز الشباك.