مجدي عبدالغني: رحيل حسام حسن قبل مواجهة مالاوي أمر صعب

استبعد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، إمكانية رحيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قبل مواجهة مالاوي، في ظل ضيق الوقت واقتراب موعد المباراة، مؤكدًا أن مصير الجهاز لا يزال غير محسوم حتى الآن.

وقال مجدي عبدالغني، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر قناة «MBC مصر 2»، إنه لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن التوقيت الحالي لا يسمح بإجراء تغييرات فنية قبل المواجهة المقبلة.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن اتحاد الكرة يدرس إمكانية رحيل الجهاز الفني، لافتًا إلى أن الأمر لا يرتبط بالجوانب الفنية وحدها، بل تحكمه أيضًا بعض الأحداث والتطورات الأخرى خارج الملعب، التي تلعب دورًا في تحديد مستقبل الجهاز الحالي.

وتطرق عبدالغني إلى الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للمنتخب حال رحيل الجهاز الحالي، كاشفًا عن اختياره لعلي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، ومنحه الفرصة لقيادة الفراعنة، خاصة أن حسام البدري سبق له تولي تدريب المنتخب قبل رحيله عن منصبه.

وعن موقف إمام عاشور من الانضمام إلى منتخب مصر، أكد مجدي عبدالغني ضرورة تواجد لاعب الأهلي ضمن صفوف الفراعنة، مشددًا على أنه لاعب كبير ويستحق الحصول على فرصة مع المنتخب الوطني.