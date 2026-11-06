يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر، عندما يلتقي مصر للتأمين في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

ويدخل الزمالك المواجهة بحثًا عن تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، لتعويض خسارته الأخيرة أمام وادي دجلة بهدف دون رد، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة، مساء الاثنين الماضي.

في المقابل، يخوض مصر للتأمين اللقاء بطموحات كبيرة، بعدما حجز مقعده في دور الـ32 إثر تغلبه على فاركو بركلات الترجيح، في الدور التمهيدي الرابع، ويأمل في استثمار المواجهة لتحقيق مفاجأة مدوية أمام الفريق الأبيض ومواصلة مشواره في البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الزمالك ومصر للتأمين مع الفائز من مباراة الشرقية إنبي وبروكسي، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وعلى الصعيد الفني، طالب معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، لاعبيه بتجنب التسرع أمام المرمى، واستغلال الفرص التي تتاح خلال اللقاء، مع الالتزام بالتعليمات الفنية وتنفيذ خطة اللعب بدقة، والتركيز على سرعة نقل الكرة والتحركات المستمرة لخلق مساحات في دفاع المنافس.

كما شدد المدير الفني على ضرورة تحقيق التوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي، من خلال التمركز الجيد في الخط الخلفي وسرعة التحول إلى الهجوم، بهدف فرض السيطرة على مجريات المباراة وانتزاع بطاقة التأهل.

في المقابل، يعول لاعبو مصر للتأمين على الروح القتالية والتركيز طوال المباراة، من أجل مجاراة الزمالك وتقديم أداء قوي، أملًا في استغلال طبيعة مباريات الكأس التي تمنح الفرق فرصة المنافسة بعيدًا عن الفوارق الفنية والإمكانات على الورق، وتحقيق إنجاز بالتأهل على حساب أحد أكبر الأندية المصرية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومصر للتأمين

وعلى صعيد التحكيم، قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة المباراة إلى الحكم عمر عابدين العطار، ويعاونه كل من عماد العقاد وحامد الشحات، بينما يتولى إسلام أبو شنب مهمة الحكم الرابع.

ومن المقرر ألا يشهد الطاقم التحكيمي وجود حكام لتقنية الفيديو (VAR)، في ظل عدم تطبيق التقنية خلال جميع مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.