مصر والكويت: ضرورة تغليب الحوار والدبلوماسية لمنع تصعيد جديد بالمنطقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وإبداء المرونة اللازمة للدفع نحو التهدئة وإعلاء مسار التفاوض.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، يوم الجمعة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال يأتي في إطار التنسيق المتواصل بين الجانبين بشأن التطورات الجارية في المنطقة، في ظل التصعيد المستمر، حيث استعرض الوزيران الجهود والتحركات المبذولة خلال الفترة الراهنة لاستعادة التهدئة والحيلولة دون حدوث موجة جديدة من المواجهات العسكرية، بما يزيد من حدة التهديدات والمخاطر التي تواجه دول المنطقة ككل.

كما اتفق الوزيران على أهمية تكثيف التحركات والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية، لحثها على عدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية من شأنها تعقيد الأوضاع، مع ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وإبداء المرونة اللازمة للدفع نحو التهدئة وإعلاء مسار التفاوض ودعم المسارات السياسية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.