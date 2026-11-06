واصل أبطال الاسكواش المصريون تألقهم في بطولة أمريكا المفتوحة 2026، المقامة بمدينة فيلادلفيا الأمريكية خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر الجاري، بعدما نجح 6 لاعبين ولاعبات في حجز مقاعدهم بالدور نصف النهائي، في تأكيد جديد على ريادة مصر للعبة عالميًا.

وشهدت منافسات السيدات سيطرة مصرية كاملة على مقاعد نصف النهائي، بتأهل الرباعي أمينة عرفي، ونور الشربيني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، لتصبح المواجهات الأربعة الأخيرة مصرية خالصة.

ونجحت أمينة عرفي في بلوغ نصف النهائي بعد الفوز على الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام، فيما حجزت نور الشربيني مقعدها عقب تخطي الإنجليزية جورجينا كينيدي.

كما تأهلت نوران جوهر بعد مواجهة قوية أمام مواطنتها سنا إبراهيم،بينما انتزعت هانيا الحمامي بطاقة التأهل بعد مباراة ماراثونية أمام المصرية فيروز أبو الخير،

وتشهد منافسات نصف النهائي مواجهة مصرية بين أمينة عرفي ونور الشربيني، فيما تلتقي نوران جوهر مع هانيا الحمامي، لتضمن مصر وجود لاعبتين في المباراة النهائية.

وعلى صعيد منافسات الرجال، تأهل الثنائي المصري مصطفى عسل وعلي أبو العينين إلى الدور نصف النهائي؛ حيث يواجه عسل نظيره البيروفي دييجو إلياس، بينما يصطدم أبو العينين بالنيوزيلندي بول كول، في اختبار قوي من أجل حجز مقعد بالمباراة النهائية.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي اليوم الجمعة 6 نوفمبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 7 نوفمبر.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة واحدة من أبرز بطولات الاسكواش على مستوى العالم، وتشهد مشاركة نخبة من المصنفين والمصنفات، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 485 ألف دولار، في نسخة تؤكد الحضور المصري القوي والمنافسة على منصات التتويج.