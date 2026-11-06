وزير الرياضة يهنئ عزمي محيلبة بالفضية العالمية والتأهل المباشر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

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هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، البطل العالمي عزمي محيلبة، بعد تحقيقه الميدالية الفضية في بطولة العالم للكبار في منافسات الإسكيت المقامة بدولة قطر 2026، وحصوله على كوتة التأهل المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ويُعد محيلبة أول لاعب مصري يتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأول لاعب مصري يحجز مقعده في الدورة الأولمبية عن طريق بطولات العالم الكبرى.

وأعرب الوزير عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يعكس ما تحققه الرماية المصرية من تطور ونتائج مشرفة على الساحة الدولية.

ووجه الوزير التهنئة إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري للاعب، وإلى مجلس إدارة اتحاد الرماية برئاسة اللواء حازم حسني، تقديرًا لجهودهم في إعداد اللاعب ودعمه حتى تحقيق هذا الإنجاز.

وتمنى الوزير للاعب التوفيق في الاستعداد للأولمبياد وتحقيق نتائج تليق باسم مصر، مؤكدًا دعم الوزارة الكاملة للأبطال وتوفير كل سبل الدعم اللازمة له