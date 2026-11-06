مكتب نتنياهو يعلق على وقف المساعدات العسكرية الأمريكية: علاقتنا تتجاوز حدود الشراكة

رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار سنويا.

وجاء في بيان المكتب: "تتمتع إسرائيل اليوم باقتصاد قوي ومستقر. وإن الانتقال الذي يقوده رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس ترامب من مرحلة المساعدات إلى مرحلة الشراكة يجسد مدى قوة علاقاتنا وتطورها"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات عسكرية لإسرائيل على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأظهرت دراسة أكاديمية نشرت العام الماضي أن الولايات المتحدة في ظل إداراتي الرئيس الديمقراطي جو بايدن والجمهوري ترامب، قدمت 7ر21 مليار دولار على الأقل كمساعدات عسكرية لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة عام 2023. وجرى نشر الدراسة بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

كان نتنياهو قد صرح مطلع العام الجاري إنه يريد إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لبلاده بشكل تدريجي، مضيفا: "لقد طورنا قدرات هائلة، وسيصل اقتصادنا قريبا، وبالتأكيد خلال هذا العقد، إلى تريليون دولار".