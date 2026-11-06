تعافي أسعار النفط مع تأثر الأسواق من نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مستعيدةً جزءاً من خسائرها الأخيرة، بعد أسبوع مضطرب شهدته الأسواق على خلفية انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 5ر1% لتصل إلى 79ر99 دولار للبرميل، الذي يبلغ حجمه وفق المعيار الصناعي 159 لترا. وجاء هذا الارتفاع بعدما أدى الأداء القوي للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى موجة بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع. وبرغم التعافي الأخير، ما زال خام برنت منخفضاً بنحو 15% خلال الأسبوع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قريبا قرارا بشأن استئناف الحرب ضد إيران، التي شنّتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع إسرائيل في فبراير. ويتمثل الهدف المعلن من هذا الصراع في منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أفضّل إن أمكن ألا أدمّر ما تبقى من البلاد، لكن ربما سأضطر إلى ذلك. وستعرفون قريباً بما فيه الكفاية".

وكانت إيران قد أبدت في وقت سابق موقفاً متحدياً، عقب الهزيمة الكبيرة التي مُني بها الجمهوريون، حزب ترامب، في انتخابات التجديد النصفي.

وتتزايد الآمال في أسواق النفط بأن ينتهي الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في وقت أقرب مما كان متوقعاً. ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات جوهرية بين الطرفين، حيث تطالب طهران واشنطن برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمّدة، قبل إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

ومع ذلك، تشير بعض المؤشرات إلى إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية. فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إيران تدرس مقترحات قدمها الوسطاء بشأن برنامجها النووي.

ويشير ذلك إلى أن الجهود التي تبذلها قطر لمنع تجدد التصعيد وتحوله إلى مواجهة عسكرية شاملة قد بدأت تحقق تقدماً ملموساً.