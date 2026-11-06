«اي فاينانس»  تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة  من خلال مشاركتها في فعاليات معرض Cairo ICT   

تشارك مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT للمرة الرابعة عشرة على التوالي بصفتها شريكًا استراتيجيًا للحدث الأبرز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والمنطقة، وذلك تأكيدًا لدورها المحوري في دعم مسيرة التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي المصري.

وتشهد مشاركة المجموعة هذا العام حضورًا قويًا ومتعدد المحاور، حيث تستعرض عبر جناحين رئيسيين داخل المعرض أحدث الحلول والخدمات التي تقدمها شركاتها التابعة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة وإدارة وتشغيل البيانات والمنصات الرقمية، إلى جانب التطبيقات التكنولوجية التي تخدم قطاعات حيوية متنوعة تشمل الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والقطاع المالي، والخدمات الرقمية المتخصصة.

كما تستعرض المجموعة أحدث التطورات التي شهدتها منظومة المدفوعات والمتحصلات الرقمية، وما حققته من توسع ونمو في دعم التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز الشمول المالي، من خلال توفير بنية تكنولوجية وتشغيلية متطورة تدعم ملايين المعاملات الرقمية بصورة آمنة وموثوقة.

وفي إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تشهد مشاركة المجموعة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات حكومية ومؤسسات مصرفية وكبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية، بما يسهم في دعم خطط التوسع وتقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

كما تواصل المجموعة دورها الريادي من خلال رعاية مؤتمر PAFIX الذي يُعقد على هامش فعاليات Cairo ICT، إلى جانب المشاركة في عدد من الجلسات النقاشية والمؤتمرات المتخصصة التي تجمع نخبة من قيادات التكنولوجيا وصناع القرار والخبراء لمناقشة مستقبل الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه المشاركة استراتيجية مجموعة إي فاينانس حتى عام 2027، والتي ترتكز على تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في مسيرة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في مصر، من خلال التوسع في تقديم حلول رقمية متكاملة تتجاوز نطاق التكنولوجيا المالية التقليدية لتشمل البنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية المتقدمة.

وتركز المجموعة خلال المرحلة المقبلة على التوسع في خدمات الحوسبة السحابية باعتبارها أحد أهم محاور النمو الاستراتيجية، مدعومة بمجموعة من الشراكات والتعاونات مع كبرى الشركات العالمية والإقليمية لتوفير حلول سحابية آمنة وقابلة للتوسع تلبي احتياجات القطاعين الحكومي والخاص.

كما تواصل المجموعة الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والأمن السيبراني، بما يسهم في تطوير خدمات أكثر كفاءة وابتكارًا، وتعزيز قدرات إدارة وتشغيل المنصات الرقمية الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.

وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، تستهدف المجموعة مواصلة التوسع في خدمات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني والحلول الرقمية الداعمة للشمول المالي، مع التركيز على تعزيز مستويات الأمان والاعتمادية والكفاءة التشغيلية بما يواكب متطلبات المستقبل.

وفي تعليقه على المشاركة، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية:

"على مدار أكثر من ثلاثة عشر عامًا من المشاركة المنتظمة في معرض Cairo ICT ، كنا دائمًا جزءًا أصيلًا من التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، سواء على مستوى تطوير البنية التحتية الرقمية أو التشريعات الداعمة أو حجم الاستثمارات والابتكار في السوق."

وأضاف سرحان " نمتلك اليوم جميع المقومات التي تؤهلنا للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو ترتكز على تصدير الحلول والخدمات الرقمية إلى الأسواق الإقليمية والدولية. فلدينا خبرات تشغيلية وتكنولوجية واسعة، وكفاءات بشرية قادرة على تطوير منتجات تنافسية، إلى جانب شبكة قوية من الشراكات مع المؤسسات والشركات العالمية."

وأشار سرحان إلى أن شعار دورة هذا العام "AI in Action" يتوافق بصورة مباشرة مع رؤية المجموعة، موضحًا أن مشاركتنا في Cairo ICT هذا العام تعكس توجهنا نحو التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وليس مجرد استعراض إمكاناتها النظرية، حيث نركز على تقديم نماذج وحلول حقيقية تحقق قيمة مضافة لقطاعات الأعمال والحكومة والمواطنين."

وأكد أن المجموعة تستهدف من خلال مشاركتها إبراز التكامل الفريد بين شركاتها التابعة المختلفة، والذي يجمع بين خدمات المدفوعات الرقمية والخدمات المالية والتكنولوجيا الصحية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بما يعزز قدرة المجموعة على تقديم منظومة متكاملة من الحلول التكنولوجية لدعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة.