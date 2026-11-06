ضبط شخص في المرج ظهر بفيديو في حالة عدم اتزان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب ظهر بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة عدم اتزان بأحد شوارع المرج.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إنها رصدت فيديو تداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص فى حالة عدم اتزان نتيجة تعاطيه المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وتابعت بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل، وتبين معاناته من اضطراب نفسي، وعدم حيازته لأية مواد مخدرة.

وأضافت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع المذكور بإحدى دور الرعاية.