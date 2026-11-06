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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي ينفي عزمه الاستقالة ويتجنب الحديث عن خوض سباق الرئاسة

أنقرة/ الأناضول
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 12:55 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 12:55 م

نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الادعاءات التي تحدثت عن اعتزامه ترك منصبه من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028.

جاء ذلك في مقابلة أجراها مع صحيفة "نيويورك تايمز" في البيت الأبيض، الخميس، عقب انتخابات التجديد النصفي التي انتهت بتفوق الديمقراطيين في الكونجرس.

وقال روبيو إن العمل مع الرئيس دونالد ترامب، حتى نهاية ولايته كان دائما ضمن خططه، وإنه يؤدي مهامه بشغف، نافيا الادعاء بأنه سيستقيل استعدادا لخوض انتخابات الرئاسة عام 2028.

وفي المقابل، امتنع عن التعليق على مستقبله السياسي، وقال: "لن أتحدث أكثر عن عام 2028".

وتطرق إلى نتائج الانتخابات التي أجريت الثلاثاء، قائلا: "أقر بأن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود ليس من التطورات التي يمكن للناس التفاخر بها أو الترويج لها خلال الحملات الانتخابية".

وادعى أن ترامب يستحق "تقديرا كبيرا" لاتخاذه الخطوات التي يراها ضرورية، حتى إن لم تحظ بتأييد الناخبين، واصفا ذلك بأنه "ثمن القيادة".

وكانت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية قد زعمت، الخميس، في تقرير استند إلى مصادر أمريكية وبريطانية، أن روبيو سيستقيل استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028 مرشحا عن الحزب الجمهوري.

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